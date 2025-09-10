Informatieavond voor nieuwe inwoners Bronckhorst

HENGELO (Gld) – De gemeente Bronckhorst organiseert op maandag 29 september een informatieavond voor nieuwe inwoners in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). De bijeenkomst staat in het teken van het Achterhoekse ‘buurtmaken’.

Inwoners die de afgelopen anderhalf jaar in Bronckhorst zijn komen wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast is de avond ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst stellen burgemeester Patrick van Domburg en de wethouders zich voor en krijgen bezoekers een beeld van wat de gemeente te bieden heeft. In de hal van het gemeentehuis kunnen inwoners informatie krijgen over onderwerpen als bouwen en verbouwen, jongeren, ouderen, vrijwilligerswerk, sport, natuur en landschap. Ook zijn de gemeenteraad, politie, brandweer en toeristische organisaties aanwezig.

Om de kennismaking compleet te maken, ontvangen bezoekers een goodiebag met informatie, aanbiedingen en gadgets van lokale bedrijven en verenigingen. Ondernemers die hieraan willen bijdragen, kunnen tot 19 september materiaal (200 stuks) inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Burgemeester Van Domburg benadrukt het belang van de avond: “We willen nieuwe inwoners graag welkom heten en laten zien wat onze gemeente zo bijzonder maakt.”

📅 Maandag 29 september, 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

📍 Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)

💶 Gratis toegang

🔗 Meer info: www.bronckhorst.nl

