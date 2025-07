Liander versterkt stroomnet in gemeente Bronckhorst met buurtaanpak

BRONCKHORST – Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet in de gemeente Bronckhorst klaarmaken voor de toekomst. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is het startsein gegeven voor een grootschalige buurtaanpak. Hierbij worden in verschillende dorpen extra elektriciteitshuisjes geplaatst om het laagspanningsnet te versterken.

Inwoners gebruiken steeds meer stroom, onder meer door elektrisch koken, warmtepompen, elektrische auto’s en huishoudelijke apparaten. Om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar is, wordt het aantal elektriciteitshuisjes in de gemeente verdubbeld. In deze kleine transformatorhuisjes – ongeveer twee bij drie meter groot – wordt stroom omgezet van middenspanning naar de laagspanning die thuis wordt gebruikt.

Werkzaamheden per buurt

De aanpak vindt plaats per buurt of dorp. Liander voert de werkzaamheden zoveel mogelijk in één keer per dorp uit, afgestemd op de lokale situatie, zoals de leeftijd van woningen en de geografische indeling. Direct omwonenden worden vooraf geïnformeerd wanneer zij zicht krijgen op een elektriciteitshuisje in hun omgeving.

Toekomstbestendig en duurzaam

Wethouder Wilko Pelgrom noemt de aanpak een belangrijke stap: “Het is goed dat Liander het elektriciteitsnet in Bronckhorst toekomstbestendig maakt. Dat is belangrijk voor de inwoner die de wasmachine laat draaien, koffiezet en ’s avonds het licht aandoet. Maar ook voor de overstap naar duurzame energie, zoals de warmtepomp en elektrische auto. Zo bereiden we Bronckhorst samen voor op morgen.”

Meer informatie is te vinden via Elektriciteitshuisjes | Liander en Buurtaanpak stroomnet | Liander.

