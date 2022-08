Meedenken over collegeprogramma Bronckhorst

BROCNKHORST – B en w van Bronckhorst nodigen inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties uit om mee te denken over het nog te maken collegeprogramma. De partijen GBB, CDA en PvdA vormen het bestuur en hebben al een coalitieakkoord opgesteld. Dit document bevat afspraken en uitgangspunten voor het beleid in de komende vier jaar. Het akkoord op hoofdlijnen krijgt nu verfijning in het collegeprogramma. Via vijf bijeenkomsten willen b en w daarover in gesprek met inwoners, (belangen)organisaties, ondernemers en verenigingen. Verenigingen en organisaties hebben al een uitnodiging gekregen.

Data en tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op:

29 augustus 19.00-21.00 locatie: Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel

30 augustus 19.00-21.00 locatie: Café De Jongens, Bleekstraat 3, Hengelo (Gld)

31 augustus 19.00-21.00 locatie: Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2, Kranenburg

5 september 19.00-21.00 locatie: De Kei, Burg. Plantenplein 1, Steenderen

6 september 19.00-21.00 locatie: Museum Smedekinck, Pluimersdijk 5, Zelhem

Na de gebiedsgesprekken gaan b en w met het collegeprogramma aan de slag.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 24 augustus via www.bronckhorst.nl/collegeprogramma.

