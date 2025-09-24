Meld je huis aan voor Duurzame Huizen Route in Bronckhorst

BRONCKHORST – Huiseigenaren die hun woning duurzamer hebben gemaakt, kunnen op zaterdag 1 en 8 november meedoen aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Tijdens deze open dagen stellen bewoners in de gemeente Bronckhorst hun huis open voor bezoekers die inspiratie zoeken voor eigen duurzame maatregelen.

Deelnemers vertellen uit eigen ervaring hoe zij hun woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld met isolatie, kierdichting of de installatie van een warmtepomp. Bezoekers krijgen zo een eerlijk beeld van de mogelijkheden, kosten en effecten. “Juist de praktijkverhalen maken de Duurzame Huizen Route waardevol,” aldus de organisatie.

Huiseigenaren die hun ervaringen willen delen, kunnen hun woning aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

📅 Data: zaterdag 1 en 8 november 2025

📍 Locatie: diverse woningen in gemeente Bronckhorst

💶 Kosten: gratis bezoek en deelname

🔗 Meer info: www.duurzamehuizenroute.nl

