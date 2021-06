Oproep om mooiste Bronckhorster monument te nomineren voor de Monumentenprijs 2021

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Dit jaar wil de gemeente Bronckhorst opnieuw een eigenaar van een monument in het zonnetje zetten! Daarbij vraagt de gemeente hulp van het publiek. Inwoners kunnen gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten nomineren voor de Monumentenprijs 2021, die volgens hen in het afgelopen jaar fraai zijn gerestaureerd of waarbij groot onderhoud is gepleegd. Aanmelden kan tot 12 juni 2021 via www.bronckhorst.nl/monumentenprijs.

Waardering

In 2019 reikte de gemeente voor het eerst een monumentenprijs uit aan de eigenaar van een gemeentelijk monument. De winnaar was de eekschuur in Hummelo. In 2020 streek de eigenaar van Coops molen in Zelhem met de eer. De prijs is bedoeld als waardering voor het goed en verantwoord onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten.

Winnaar kiezen

Alle nominaties komen op een longlist. In juni stelt de vakjury een top-3 samen. Deze 3 monumenten ontvangen bericht. Vervolgens kies de jury, na bezichtiging, de winnaar. In de vakjury zitten leden van de commissie welstand en monumenten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst rondom de Open Monumentendagen in september.