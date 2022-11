Raadzaal gemeente Bronckhorst even democratisch domein basisschoolleerlingen

BRONCKHORST – Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de gemeente Bronckhorst bezoeken op 23 november 2022 het gemeentehuis. Dit doen zij in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’, dat door de gemeenteraad van Bronckhorst wordt georganiseerd. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink grijpen de leerlingen de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ruim 200 leerlingen van 8 basisscholen in Bronckhorst doen mee aan de bijeenkomsten over burgerschapsvorming.

Programma

Op de ochtend van 23 november (van 8.45 tot 12.30 uur) vinden er twee kinderraadsvergaderingen plaats. Burgemeester Besselink: “Op speelse wijze doen leerlingen kennis op over de lokale democratie, het belang van meedoen, wat een gemeenteraad doet en de invloed die je als inwoner kunt uitoefenen op de keuzes van je gemeente.” Vanuit hun standpunt presenteren de leerlingen voor even een eigen politieke partij. Wat ze op school geleerd hebben brengen ze op 23 november in het gemeentehuis in de praktijk tijdens de kinderraadsvergaderingen. Een vergadering met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Besselink. De kinderraadsleden wisselen standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk wordt democratisch gestemd voor het beste voorstel. De twee scholen met het beste raadsvoorstel krijgen € 250,- om hun voorstel ook echt uit te voeren.

Burgerschapsvorming

In de weken voorafgaand aan de vergadering werden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leerden over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook organiseerden de scholen verkiezingen om per school vijf raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigen. De voorstellen waarover in de raadsvergadering gestemd wordt, hebben de leerlingen zelf bedacht en gaan over kinderarmoede.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....