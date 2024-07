Rolling Tweed, 2e Editie!

BROCKHORST – Op 22 september 2024 vindt de tweede editie van Rolling Tweed plaats, een kastelenfietstocht in tweed stijl. “Wat een prachtige route, dit moeten we zeker nog een keer doen!” riep een enthousiaste deelneemster vorig jaar, gekleed in stijlvolle tweed. Na het daverende succes van de eerste editie in 2023, ter ere van het 110-jarig bestaan van de Achtkastelenroute, gaan we dit jaar weer op pad met een gloednieuwe fietsroute.

Een Herleving van Traditie

Sinds 1913 nodigde de burgemeester inwoners en toeristen uit voor een gezamenlijke fietstocht. Vorig jaar hebben we deze traditie in ere hersteld, en dit jaar trappen we opnieuw af met waarnemend burgemeester Marja van der Tas. En hoe? In tweed stijl natuurlijk! Trek je mooiste retro-outfit aan en fiets mee op je klassieke fiets. Speciaal voor deze dag worden poorten geopend zodat onze fietsgidsen of de kasteeleigenaren zelf iets kunnen vertellen over de geschiedenis van deze statige gebouwen. Naast exclusieve inkijkjes in de historie van de omgeving, zal de dag zich ook kenmerken door gezelligheid, lekkere hapjes en drankjes.

Wat Kun Je Verwachten?

Start en eindpunt: Kasteel Hackfort

Lengte van de route: 38 kilometer door het betoverende Achterhoekse coulisselandschap

Hoogtepunten: Unieke inkijkjes bij de landgoederen en kastelen, historische plekken en prachtige verhalen

Dagprogramma ‘Rolling Tweed, Around the Castle’, 22 september:

11.00 – 11.30 uur: Inloop bij Kasteel Hackfort (startpunt)

12.00 uur: Start fietstocht

± 17.00 uur: Aankomst bij eindpunt Kasteel Hackfort

17.00 – 18.30 uur: Muziek, hapje en drankje in Kasteel Hackfort

Praktische Informatie:

Deelnamekosten: €25 per persoon

Bereikbaarheid: De locatie is uitstekend bereikbaar met de auto (met fietsendrager). Deelnemers kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein van Kasteel Hackfort.

Inschrijven: Inschrijven voor deelname kan via de website www.totslotinbronckhorst.nl/Rolling-Tweed of via de onderstaande QR-code.

Voor meer informatie, bezoek: www.totslotinbronckhorst.nl/Rolling-Tweed.