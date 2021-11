SRV-wagen on tour!

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Op dinsdag 9 november, woensdag 10 november en donderdag 11 november rijdt ‘Een nieuwe tijd’ met een SRV-wagen door de gemeente Bronckhorst. Inwoners kunnen instappen en de wederopbouwperiode van na oorlog (her)beleven. Wat is er toen allemaal in de Achterhoek gebouwd en waarom? Vanuit daar reizen ze door naar een duurzame toekomst en lossen in de escaperoom puzzels op voordat het te laat is! Buiten bij de SRV-wagen gaan het Gelders Genootschap, gemeente Bronckhorst en andere betrokken organisaties graag met belangstellenden in gesprek over verleden, heden en toekomst.

Verhalen van toen, inspiratie voor activiteiten van nu

Eerder dit jaar sloegen elf gemeenten in de Achterhoek de handen ineen voor een gezamenlijk project dat het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode dat deze regio bezit, onder de aandacht brengt. In het project staan de verhalen en de tijdsgeest van deze periode centraal. Deze verhalen van toen vormen inspiratie voor de activiteiten van nu. Want zoals de wederopbouw van Nederland na de oorlog een grote opgave was, zo is de energietransitie en verduurzaming dat nu. De SRV-wagen slaat daarmee een brug tussen verleden, heden en toekomst.

‘On tour’

De SRV-wagen gaat ‘on tour’ door iedere gemeente om te laten zien wat we kunnen leren van de geschiedenis. En hoe dit in te zetten om te verduurzamen zonder cultuurhistorische waarden hierbij uit het oog te verliezen. Daarvoor is een gevarieerd programma opgezet:

Op dinsdag 9 november staat de SRV-wagen tussen 14.00 en 17.00 uur bij het gemeentehuis in Hengelo. Naast het bezoeken van de bus worden er op het gemeentehuis lezingen gegeven over wederopbouwarchitectuur en over het verduurzamen en restaureren van een monument.

Op woensdag 10 november staat de SRV-wagen tussen 11.00 en 16.00 uur in Zelhem op het Marktplein. Aanwezig zijn onder andere een medewerker van de gemeente en van ProWonen voor het project ‘Bloemenbuurt, wijk van de toekomst’, waterschap Rijn en IJssel, een energiecoach van AGEM en stichting Steenbreek voor de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Zolang de voorraad strekt delen zij hiervoor vanaf 13.30 uur gratis vlinderstruiken uit.

Op donderdag 11 november staat de wagen tussen 11.00 en 16.00 uur op het Marktplein in Vorden en is een medewerker van de gemeente aanwezig om meer te vertellen over de Omgevingsvisie.

Op iedere dag kunnen bezoekers sowieso bij de SRV-wagen een gratis duurzaamheidswaaier ophalen met praktische tips om monumenten energiezuinig te maken.

Meer weten?

Zie www.bronckhorst.nl/srv-wagen voor meer informatie en het complete programma.

