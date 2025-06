Tweede Achterhoekse Torentocht op zaterdag 14 juni

BRONKHORST – Op zaterdag 14 juni vindt de tweede editie van de Achterhoekse Torentocht plaats. Deelnemers kunnen deze dag te voet of op de fiets een route volgen langs vier karakteristieke kerken in de regio: de Kapel in Bronkhorst, de Sint-Joriskerk in Drempt, de Dorpskerk in Hoog-Keppel en de Remigiuskerk in Steenderen.

Iedere kerk is zowel vertrek- als eindpunt en vormt een rustplek onderweg. Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 3 tot 30 kilometer; fietsers hebben de keuze uit drie afstanden: 30, 44 of 60 kilometer. De routes voeren door het typisch Achterhoekse coulisselandschap met houtwallen, kronkelende paden, weilanden en zicht op onder meer molens en landgoed Ulenpas.

Onderweg kunnen deelnemers hun waterfles bijvullen of genieten van koffie en thee in de kerken. Elke locatie biedt iets bijzonders: een expositie in Bronkhorst en Hoog-Keppel, een rondleiding in Drempt en een brocantemarkt in Steenderen.

Deelname aan de Torentocht is gratis. Starten kan tussen 9.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op geldersekerken.nl.

