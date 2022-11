Uitreiking Bronckhorster Ondernemersprijzen

BRONCKHORST – Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. De gemeente wil graag haar waardering uitspreken voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst, samen met een werkgroep van ondernemers, de uitreiking van de Ondernemer van het Jaar prijs, Startersprijs en Publieksprijs. Voor de drie categorieën zijn verschillende genomineerden. De winnaars maken we op 9 november bekend tijdens een inspirerende avond in De Gouden Karper in Hummelo waar veel ondernemers aanwezig zullen zijn. Ook is er dan een presentatie van de Feestfabriek uit Hengelo (Gld). De prijs voor de winnaars bestaat uit onder andere een fraaie bokaal en een waardecheque voor een activiteit.

De genomineerden voor de Ondernemer van het jaar prijs zijn:

Distilleerderij ‘De Bronckhorst’ in Zelhem

Takkenkamp Groep in Zelhem

Zorgboerderij MAROPE in Hengelo/Vorden

Bungalow-recreatiepark Wolferswoud in Zelhem

De genomineerden voor de Starter van het jaar prijs zijn:

Nutri Worm in Hengelo

Wondere Wereld in Vorden

Zwembad ‘De Brink’ in Zelhem

De genomineerden voor de Publieksprijs zijn:

Globe Group, in Zelhem

Mooi&Haar by Jinn , in Vorden

, in Vorden Proeflokaal & Ciderij De Groote Wei Cider, in Rha

De Dakexpert, in Zelhem

Bosloods 1873 eet- en drinkpodium, in Vorden

Kunst of Art, in Laag-Keppel

Autobedrijf Niesink, in Baak

Fredriks by Jessi en Frederiks mannenmode, in Hengelo

SANO VERHUUR in Zelhem

9 november – Feestelijke avond in De Gouden Karper in Hummelo

Een jury kiest de winnaars van de categorieën Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar op basis van verschillende criteria en een bedrijfsbezoek. De winnaar van de Publieksprijs bepaalden inwoners door hun stem uit brengen via de website bkbronckhorst.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 142x gezien