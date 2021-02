Van Bootcampen tot het Perfecte Plaatje

Deel dit bericht

De krokusvakantie staat voor de deur en door de coronamaatregelen en dichte scholen, vervelen jongeren zich soms of zitten uren online. Voor wie eigenlijk wel even klaar is met Netflixen, gamen en online onderwijs, hebben de gemeente Bronckhorst, sportaanbieders uit de omgeving en een enthousiaste jonge docente verschillende activiteiten op touw gezet voor jongeren. Ze kosten niets.

Bootcampen en/of Kickboksen

In de week van 22 t/m 26 februari is een uitdagend buitensport programma opgezet. Een mooie samenwerking tussen onze combinatiefunctionarissen en sportaanbieders uit de omgeving. Jongeren tussen de 11 en 18 jaar kunnen in deze week meedoen aan kickboksen en/of een bootcamp. Sporten die prima coronaproof buiten te doen zijn. Het zijn inspannende sporten, maar ze zijn voor iedere jongere te doen. Samen sporten (met de coronaregels in acht), plezier maken en elkaar in het ‘echt’ in plaats van online zien!

Opgeven kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit. Na aanmelden volgt verdere informatie.

BOOTCAMP KICKBOKSEN Hengelo 22 FEB 15.30 u

SD Outdoor Training,

start: park De Bleijke 25 FEB 15.30 u

Aerofitt Hengelo Hummelo 25 FEB 15.30 u

SD Outdoor Training, start: Hessenbad 24 FEB 15.30 u

Rocky Fit, Cruyff Court Steenderen 23 FEB 15.30 u

SD Outdoor Training, start: Plantenbos 25 FEB 15.30 u

Rocky Fit, De Pannevogel Vorden 22 FEB 15.30 u

BOB-camp Vorden, start: In De Dennen 24 FEB 15.30 u

Indoor Sport Vorden Zelhem 24 FEB 15.30 u

InBeweging, start: Bootcampbos 23 FEB 15.30 u

Aerofitt Zelhem

Het Perfecte Plaatje met als hoofdprijs een spiegelreflex camera!

Vrijwel iedere jongere is actief op social media. Op TikTok, Snapchat, Instagram etc. Het is allemaal gesneden koek voor ze. ‘Maar hoe krijg je je foto zo mooi als al die BN’ers?’ Dat kunnen Bronckhorster jongeren leren tijdens het Perfecte Plaatje Bronckhorst!

In een 3-delige online workshop voor jongeren tussen de 11 en 20 jaar leert docente Ellen Besselink uit Vorden hen graag alle mogelijkheden van hun mobiel of camera zo goed mogelijk te gebruiken. Ellen laat ze aan de hand van leuke opdrachten zien hoe zij het perfecte plaatje kunnen maken voor hun socials!

In de laatste workshop is er een speciale opdracht. Degene die de beste foto maakt, wint een Canon spiegelreflex camera, voor de nummer 2 ligt een Polaroid camera klaar!

Data: 25 februari, 4 en 11 maart van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link en uitleg.