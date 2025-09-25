Wie wordt de nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst?
BRONCKHORST – Op woensdag 1 oktober om 15.30 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst gekozen. Maar liefst vijftien leerlingen uit groep 7 van basisscholen in de gemeente hebben zich aangemeld voor deze bijzondere titel.
De kandidaten presenteren zichzelf en hun ideeën aan de jury, die daarna een winnaar aanwijst. De overige deelnemers vormen samen met enkele andere kinderen het kinderparlement, dat onder voorzitterschap van de jeugdburgemeester komt te staan. De bekendmaking van de winnaar is rond 17.00 uur.
De nieuwe jeugdburgemeester wordt officieel benoemd tijdens de raadsvergadering op 6 november. De functie is meer dan symbolisch: de jeugdburgemeester is aanwezig bij speciale activiteiten zoals de uitreiking van het jeugdlintje en de dodenherdenking, en fungeert als spreekbuis voor ideeën van kinderen richting burgemeester Van Domburg.
De jury bestaat uit burgemeester Van Domburg, wethouder Hans Puijk en huidig jeugdburgemeester Lara. De functie geldt voor één jaar, waarna in het najaar van 2026 opnieuw verkiezingen plaatsvinden.
📅 Woensdag 1 oktober 2025, 15.30 uur
📍 Raadzaal gemeentehuis Bronckhorst
💶 Gratis toegang
🔗 Livestream: Channel Royalcast
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Inloopavond over nieuwbouw De Molenberg: plannen ter inzage 10
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Schuur aan Emmasingel in Groenlo gesloten na vondst grote hoeveelheid drugs en geld 3
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1