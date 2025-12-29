Brutus speelt zondagmiddag in Rockcafé Taste

GROENLO – Rockcafé Taste staat op zondag 11 januari in het teken van Achterhoekse dialectrock. Dan treedt de band Brutus op. De deuren openen om 15.00 uur, het optreden begint om 16.00 uur.

Brutus bestaat uit vier muzikanten uit de Achterhoek, die in Groenlo en omstreken geen onbekenden zijn. Bandleden speelden eerder in regionale bands als De Zeute Dröpkes en De Zwolse Rockers. Met Brutus kiezen ze bewust voor eigen werk: geen covers of tribute, maar zelfgeschreven nummers in het Achterhoekse dialect.

De teksten gaan over de actualiteit, politiek, liefde en het leven in de regio. Muzikaal laat Brutus zich horen met stevige rock en rock-’n-roll, aangevuld met invloeden uit blues en soul.

De bezetting bestaat uit Richard Immink (zang & drums), Sjonnie Vriesen (zang & bas), Peter van Rijssel (zang & gitaar) en Marcel Elsinghorst (zang & gitaar).

Het optreden vindt plaats in Rockcafé Taste. Kaarten zijn online verkrijgbaar via de ticketpagina van het café.

