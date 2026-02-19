Busch Trio speelt Beethoven en Mendelssohn in Amphion

249 keer bekeken

DOETINCHEM – Het internationaal gelauwerde Busch Trio verzorgt zondag 1 maart om 11.30 uur een ochtendconcert in het Amphion Theater. Het optreden maakt deel uit van de serie Klein Klassiek.

Het pianotrio, gevormd door violist Mathieu van Bellen, pianist Omri Epstein en cellist Ori Epstein, behoort tot de meest toonaangevende ensembles van zijn generatie. De drie musici leerden elkaar kennen aan het Royal College of Music in Londen en groeiden uit tot een hecht kamermuziekensemble. Internationaal oogst het trio lof in onder meer The Times en Gramophone.

Tijdens het concert in Doetinchem klinken twee werken uit het klassieke pianotrio-repertoire: het Pianotrio op. 70 nr. 2 van Ludwig van Beethoven en het Pianotrio in d klein van Felix Mendelssohn. Het ensemble staat bekend om zijn historische speelpraktijk en het gebruik van darmsnaren, waarmee het aansluit bij negentiende-eeuwse tradities.

Het concert begint om 11.30 uur in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Kaarten en informatie zijn verkrijgbaar via amphion.nl/theater.

