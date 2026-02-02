Café Doodgewoon over het stervensproces in Winterswijk en Eibergen

394 keer bekeken

OOST-ACHTERHOEK – Wat gebeurt er in de laatste fase van het leven en hoe kun je daar als naaste mee omgaan? Die vragen staan centraal tijdens twee bijeenkomsten van Café Doodgewoon, waarin het thema ‘Het stervensproces – hoe verloopt een stervensproces?’ wordt besproken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de avonden krijgen bezoekers uitleg over wat er lichamelijk en emotioneel kan gebeuren in de laatste weken en dagen van het leven. Ook is er aandacht voor hoe mensen elkaar kunnen ondersteunen en hoe deze periode, met goede begeleiding, als waardevol kan worden ervaren. Er is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen, zowel voor mensen die zelf te maken hebben met een laatste levensfase als voor belangstellenden.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar onderwerpen rond palliatieve zorg bespreekbaar worden gemaakt. Het initiatief richt zich op ernstig zieke mensen, hun naasten en andere geïnteresseerden uit de Oost-Achterhoek.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 23 februari in het Zonnebrinkcentrum in Winterswijk en op donderdag 26 februari bij De Klok in Eibergen. Beide avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.

Aanmelden kan via e-mail (netwerkpalliatief@gmail.com) of telefonisch via 06-59843467. Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)