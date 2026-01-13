Carnaval 2026: feest en gezamenlijke maaltijden in De Mattelier

GROENLO – Sociaal cultureel centrum De Mattelier staat tijdens carnaval 2026 in het teken van feest, ontmoeting en samen eten. Van vrijdag 13 tot en met maandag 16 februari worden er meerdere carnavalsactiviteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Op vrijdag 13 februari is er van 19.30 tot 23.30 uur een Teenage Carnavalsparty. Zondag 15 februari volgt van 14.00 tot 18.30 uur het Gezinscarnaval. Daarnaast kunnen carnavalsvierders op zondagavond 15 februari (19.00 – 21.00 uur) en maandag 16 februari (18.30 – 20.30 uur) aanschuiven voor een gezamenlijke warme maaltijd.

De maaltijden zijn bedoeld voor groepen carnavalsvierders die samen willen eten voordat of tijdens het feestprogramma. Aanmelden kan door te bellen met 06-42497744 of te mailen naar info@demattelier.nl. Groepsvouchers voor de maaltijden kunnen worden opgehaald en afgerekend op dinsdagavond 10 februari tussen 19.00 en 20.00 uur. Bestellen kan tot dinsdag 19.00 uur.

Voor zondagavond is plaats voor 80 personen, voor maandagavond voor 120 personen. De prijs bedraagt € 29,50 per persoon. Zowel de zondag- als maandagmaaltijd is inmiddels volgeboekt.

Meer informatie over De Mattelier is te vinden op

👉 https://www.demattelier.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)