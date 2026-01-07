Carnaval in Grolle 2026: dit staat er op het programma

GROENLO – Het duurt nog even, maar voor veel Grollenaren staat het al lang in de agenda: Carnaval in Grolle 2026. Carnavalsvereniging De Knunnekes heeft ook dit jaar weer een bomvol programma, met activiteiten voor jong en oud.

De carnavalsperiode begint al in januari met meerdere pronkzittingen in de theaterzaal van City Lido. Alle zittingen zijn inmiddels uitverkocht, wat opnieuw laat zien hoe populair het Grolse carnaval is.

Het carnavalsweekend start op vrijdag 13 februari met onder meer kleutercarnaval op de Grolse basisscholen, een teenage party in De Mattelier en een radio-uitzending bij rockcafé Taste.

Op zaterdag 14 februari volgen het jeugdcarnaval bij City Lido, de carnavalsviering in de Calixtusbasiliek en ’s avonds de traditionele Tönnekes-avond.

Het hoogtepunt is op zondag 15 februari: de Grote Grolse Carnavalsoptocht, die om 13.44 uur door de binnenstad trekt. Na de optocht gaat het feest verder met gezinscarnaval en dwielen in de stad.

De carnaval wordt afgesloten op dinsdag 17 februari met jeugdactiviteiten, het laatste dwielen en de afsluitende carnavalsavond op de Markt.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op Knunnekes.nl

