Carnavalscabaret Un, Dos, Stress naar Amphion met Grote Carnavalsspecial

129 keer bekeken

DOETINCHEM – De Flexfamily Zaal van Amphion Cultuurbedrijf staat op woensdag 4 februari in het teken van carnaval. Cabaretcollectief Un, Dos, Stress brengt daar zijn Grote Carnavalsspecial, een voorstelling waarin de verschillen tussen carnavalscultuur boven en onder de rivieren op satirische wijze worden uitvergroot.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Un, Dos, Stress bestaat uit cabaretiers Thijs van de Meeberg, Remy Evers en Marco Lopes. Waar eerdere programma’s van het trio draaiden om de kerstdagen, staat nu de carnavalsperiode centraal. De voorstelling is opgebouwd rond de ontmoeting tussen de Brabantse en Limburgse carnavalsbeleving van Van de Meeberg en Evers en de meer afstandelijke, randstedelijke blik van de Haagse Marco Lopes.

Thema’s als de hiërarchie binnen carnavalsverenigingen, provinciale rivaliteit en de soms wat ongemakkelijke pogingen van buitenstaanders om mee te doen aan de tradities vormen de rode draad. Dat gebeurt in een absurdistische speelstijl, met veel vaart en ruimte voor interactie met het publiek.

De drie makers hebben ieder afzonderlijk hun sporen verdiend in het cabaret. Van de Meeberg won in 2015 zowel de jury- als publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Evers ontving in 2017 de juryprijs bij Cameretten. Lopes verwierf bekendheid met zijn energieke en persoonlijke soloprogramma’s. Samen smelten zij hun stijlen tot een vorm van cabaret die door recensenten vaak wordt omschreven als ‘georganiseerde chaos’.

De Grote Carnavalsspecial van Un, Dos, Stress is te zien op woensdag 4 februari in Amphion in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via amphion.nl.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)