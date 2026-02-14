Carnavalsoptocht Groenlo live te volgen via livestream
GROENLO – Wie het morgen te koud vindt om langs de route te staan, kan de carnavalsoptocht in Groenlo ook vanuit huis volgen. Vanaf 14.00 uur start een livestream vanaf de hoek Beltrumsestraat–Ziekenhuisstraat.
Zodra de optocht daar in beeld komt, kunnen kijkers live meekijken. Het commentaar wordt verzorgd door Hans Huitink en Arno Klein Goldewijk, die de stoet van uitleg en achtergrond voorzien.
De uitzending is te volgen via www.zsom.nl en via het YouTube-kanaal van de organisatie. Voor wie het defilé later nog eens wil terugzien, verschijnt ’s avonds een samenvatting op dezelfde kanalen.
Met de livestream hopen de makers ook ouderen en andere belangstellenden die niet langs de kant kunnen staan, toch te laten meegenieten van het carnavalsfeest in de binnenstad.
