Carnavalsradio live vanuit Rockcafé Taste

GROENLO – In aanloop naar het carnavalsweekend klinkt vrijdagavond 13 februari volop Grolse feestvreugde op de radio. Vanuit Rockcafé Taste verzorgen 1Achterhoek/LeukFM samen met carnavalsvereniging De Knunnekes een speciale live-uitzending die volledig in het teken staat van carnaval in Grolle (zoals Groenlo heet tijdens carnaval).

Tussen 21.00 en 23.00 uur schuiven diverse gasten aan voor gesprekken over tradities, voorbereidingen en belevenissen rond het Grolse carnaval. Daarbij wordt niet alleen vooruitgekeken naar de komende feestdagen, maar ook teruggeblikt op de weken die eraan voorafgingen. Luisteraars krijgen bovendien een inkijkje in het werk achter de schermen, want bij de organisatie van carnaval komt meer kijken dan veel mensen denken.

Onder de gasten bevinden zich de huidige stads- en jeugdhoogheden, die vertellen hoe zij hun rol beleven en wat hen de komende dagen te wachten staat. Ook is er aandacht voor de carnavalsoptocht en voor bijzondere momenten tijdens Rosenmontag, waaronder het traditionele aanslaan van het eerste vat bier, dat dit jaar een extra invulling krijgt met muziek en optredens op het Europaplein.

De uitzending wordt muzikaal omlijst met carnavalsnummers van lokale bodem. De presentatie is in handen van Henri Walterbos, bijgestaan door sidekick Sander Esselink. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Pelle Walterbos en Rob Steuber. Bezoekers zijn welkom om de uitzending live bij te wonen; de uitbaters van het café zorgen voor een gastvrije ontvangst met hapjes.

Wie er niet bij kan zijn, kan thuis of in de schuur meeluisteren via de ether en online: op 106.4 FM, via 1Achterhoek.nl, via LeukFM en voor luisteraars in Lichtenvoorde op 106.1 FM.

