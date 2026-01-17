Creatief aan de slag met de borduurmachine in Bibliotheek Neede

NEEDE – In de Bibliotheek Neede vindt op vrijdag 30 januari weer een BIEBlab voor volwassenen plaats. Tijdens deze workshop, die om 10.00 uur begint, maken deelnemers kennis met de borduurmachine en gaan zij zelf creatief aan de slag met het borduren van ontwerpen op stof.

Een borduurmachine is een apparaat dat patronen, motieven en teksten automatisch op textiel kan borduren. Waar handborduren veel tijd en precisie vraagt, zorgt de machine ervoor dat ontwerpen snel en nauwkeurig worden aangebracht. Dat kan variëren van eenvoudige letters tot meer complexe afbeeldingen.

De bijeenkomst maakt deel uit van de BIEBlabs voor volwassenen, een reeks laagdrempelige workshops waarin nieuwe technologieën centraal staan. Eerdere edities draaiden onder meer om werken met een 3D-printer en een snijplotter. Elke keer staat een andere techniek centraal en voorkennis is niet nodig.

Het BIEBlab is bedoeld voor volwassenen die willen experimenteren, leren en met een zelfgemaakte creatie naar huis willen gaan. Deelname kost € 4,50. Reserveren is verplicht en kan via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen

De BIEBlabs worden georganiseerd door de Bibliotheek Oost-Achterhoek en sluiten aan bij de wens om bibliotheken te laten functioneren als plekken waar ontmoeting, creativiteit en leren samenkomen.

Praktische informatie