Cabaretiere Nathalie Baartman met Deer in Natuurtheater Zeddam

ZEDDAM – Cabaretière Nathalie Baartman komt zondag 14 september om 14.00 uur naar het Natuurtheater Zeddam met haar voorstelling Deer. Het belooft geen standaard cabaretmiddag te worden, maar een theatrale tocht langs alles wat Baartman dierbaar is en raakt.

Baartman staat bekend om haar eigenzinnige stijl en ontwapenende logica. In Deer verbindt ze thema’s als menselijkheid, dierlijkheid en kwetsbaarheid. “Het deert me. Het doet me wat. Het hert. Het hart. Alles wat mij raakt, neem ik mee,” zegt Baartman.

Critici zijn lovend: van “volstrekt eigenzinnig cabaretier” (de Volkskrant) tot “indringende boodschap aan de politiek en de medemens” (Scènes). Baartman ontving eerder de Persoonlijkheidsprijs van Cameretten en de Voor de Leeuwen-trofee.

Het Natuurtheater Zeddam biedt voorstellingen in de openlucht. Bij slecht weer wordt de voorstelling naar binnen verplaatst, wat vooraf via website en nieuwsbrief wordt bekendgemaakt.

📅 Zondag 14 september 2025, 14.00 uur

📍 Natuurtheater Zeddam

💶 Entree: €17,50 (voorverkoop via www.natuurtheaterzeddam.nl of aan de kassa, pin mogelijk)

🔗 Meer info: nathaliebaartman.nl

