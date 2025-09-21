Bachmarathon in Kapel op ’t Rijsselt

Groepsfoto van het Scarbo Pianistencollectief - Foto: PR

EEFDE – Liefhebbers van Johann Sebastian Bach kunnen zondag 28 september terecht in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde. Daar organiseert het Scarbo Pianistencollectief een bijzondere Bachmarathon.

Vijftien pianisten spelen ieder een prelude en fuga uit Bach’s Wohltemperierte Klavier. Zo krijgt het meesterwerk vijftien verschillende vertolkingen, ieder met een eigen muzikale visie. “Zó heeft u Bach nog nooit gehoord,” aldus de organisatie.

Het Scarbo Pianistencollectief, dat sinds 2004 bestaat, staat bekend om concertprogramma’s waarbij meerdere pianisten samenwerken. Hun optredens zijn een muzikaal feest, laagdrempelig en altijd gericht op het delen van liefde voor klassieke muziek.

📅 Zondag 28 september, 15.00 uur

📍 Kapel op ’t Rijsselt, Eefde

💶 Entree €10, kinderen t/m 12 jaar €5

🔗 www.kapeloptrijsselt.nl

