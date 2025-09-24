Dialect op de koffie met Grolse Hofzangers in Lievelde
LIEVELDE – Op zondag 5 oktober organiseert Dialectkring Achterhook en Liemers opnieuw een koffiemorgen bij Erve Kots. Dit keer zijn de Grolse Hofzangers te gast. Het mannenkoor staat bekend om zijn afwisselende repertoire in de streektaal en brengt dit in de sfeervolle zaal De Daele.
Bezoekers kunnen rekenen op een muzikale ochtend vol dialectliederen, waarbij de herkenbare Achterhoekse klanken centraal staan. “Het is altijd bijzonder om samen in de streektaal te zingen en te luisteren, dat schept een gevoel van verbondenheid,” aldus een woordvoerder van de dialectkring.
De bijeenkomst is niet alleen voor leden, ook belangstellenden zijn welkom. Naast muziek is er tijd voor ontmoeting en gezelligheid onder het genot van koffie of thee.
📅 Datum: zondag 5 oktober 2025
📍 Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde
⏰ Tijd: 11.00 – ca. 13.00 uur
💶 Entree: €10,- (incl. 2x koffie/thee)
🔗 Info: www.ervekots.nl
