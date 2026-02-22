zo 22 feb — Groenlo: 10°C • 10°–11° meer weer →

Cursus Android-smartphone in Bibliotheek Eibergen

19 februari 2026 291
Android telefoon - de Bibliotheek Oost-Achterhoek

Foto: Tory Smith
291 keer bekeken

EIBERGEN – In de Bibliotheek Eibergen start op donderdag 5 maart om 18.30 uur de cursus Leer omgaan met je Android smartphone. De cursus bestaat uit vier wekelijkse lessen en is bedoeld voor beginners en iedereen die meer uit zijn telefoon wil halen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Tijdens de lessen leren deelnemers stap voor stap hoe hun Android-toestel werkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het aanpassen van instellingen, het downloaden en gebruiken van apps en navigeren met bijvoorbeeld Google Maps. Ook veiligheid en privacy krijgen aandacht.

De cursus biedt ruimte om vragen te stellen en om zelf te oefenen. Deelnemers wordt gevraagd hun eigen smartphone mee te nemen.

Aanmelden kan in de bibliotheek of via:
www.oostachterhoek.nl/cursussen

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

Boys assembling plastic blocks in library

Programmeer je eigen digitale huisdier tijdens BIEBlab in Bibliotheek Winterswij

19 februari 2026 164
Genomineerde boeken BBAL2025

Genomineerden Beste Boek Achterhoek en Liemers 2025 bekend

22 februari 2026 812
Android telefoon - de Bibliotheek Oost-Achterhoek

Cursus Android-smartphone in Bibliotheek Eibergen

19 februari 2026 291
Rotonde Ruurloseweg

Nieuwe verkeersplannen tot 2040: meer 30-zones en ruimte voor fietsers in Oost Gelre

22 februari 2026 340
Infographic20IJsselbrug

Groot onderhoud IJsselbrug A12: tot 60 minuten extra reistijd voor Achterhoekers

22 februari 2026 545
Vindt u dit bericht leuk?