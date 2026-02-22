Cursus Android-smartphone in Bibliotheek Eibergen

291 keer bekeken

EIBERGEN – In de Bibliotheek Eibergen start op donderdag 5 maart om 18.30 uur de cursus Leer omgaan met je Android smartphone. De cursus bestaat uit vier wekelijkse lessen en is bedoeld voor beginners en iedereen die meer uit zijn telefoon wil halen.

Tijdens de lessen leren deelnemers stap voor stap hoe hun Android-toestel werkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het aanpassen van instellingen, het downloaden en gebruiken van apps en navigeren met bijvoorbeeld Google Maps. Ook veiligheid en privacy krijgen aandacht.

De cursus biedt ruimte om vragen te stellen en om zelf te oefenen. Deelnemers wordt gevraagd hun eigen smartphone mee te nemen.

Aanmelden kan in de bibliotheek of via:

www.oostachterhoek.nl/cursussen

