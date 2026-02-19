D66 organiseert culturele avond in Doetinchem

99 keer bekeken

DOETINCHEM – D66 Doetinchem organiseert op dinsdag 25 februari een culturele avond onder de titel “Cultuur maak je gewoon – Het kan wél!”. De bijeenkomst vindt plaats bij Streeckgenoot aan de Spinbaan 21a. De inloop start om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 20.30 uur, gevolgd door een nagesprek.

Tijdens de avond spreken verschillende makers en betrokkenen uit het culturele veld, onder wie musicus Arn Kortooms, cultuurmakelaar Tamar te Paske en theatermaker Jos Spijkers. Ook vertegenwoordigers van het Kamerkoor Doetinchem en Huub Hakvoort (The Spoked Society) leveren een bijdrage. Lijsttrekker Jorik Huizinga sluit de avond af.

Volgens D66 is cultuur van grote waarde voor de stad en omliggende dorpen. De partij wil dat culturele makers eenvoudiger gebruik kunnen maken van voorzieningen en dat cultuur toegankelijk blijft voor jong en oud.

De entree is gratis. Aanmelden kan via info@d66doetinchem.nl. Parkeren is mogelijk bij het station.

