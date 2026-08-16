GROENLO — Darttoernooi Open Groenlo keert na zeven jaar terug in City Lido

Het darttoernooi Open Groenlo keert na zeven jaar terug en wordt op 3 en 4 oktober gehouden in City Lido met ruimte voor 64 koppels en 64 individuele spelers.

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Na een onderbreking van zeven jaar keert het darttoernooi Open terug. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt in weer gestreden om de prijzen. Het toernooi wordt georganiseerd door Dennis Rooks, Jasper Warnar en Noud Nienhuis, die samen competitie spelen bij Bar De Lange Gang.

Open was in het verleden een bekend toernooi dat spelers uit de hele regio aantrok. Ook bekende darters wisten het evenement te vinden, zoals Michael van Gerwen die het toernooi in 2012 won. Na de coronaperiode was het toernooi niet meer gehouden, maar met hulp van de oorspronkelijke organisatoren Harm de Vries, Thomas Denie en Patrick Blansjaar is het nu nieuw leven ingeblazen.

De wedstrijden worden gespeeld op zestien dartbanen in de grote zaal van . De finale vindt plaats op het podium. Op zaterdag staat het koppeltoernooi gepland, gevolgd door het enkeltoernooi op zondag. Er is ruimte voor 64 koppels en 64 individuele deelnemers. Zowel mannen als vrouwen kunnen meedoen, en ook gemengde koppels zijn toegestaan.

Voor de wedstrijdbegeleiding is FK Events uit Oldenzaal ingeschakeld. De organisatoren hopen met deze herstart opnieuw een groot darttoernooi in de neer te zetten. Bij een succesvolle eerste editie moet Open Groenlo weer jaarlijks terugkeren.

De inschrijving voor het toernooi is inmiddels geopend. Toeschouwers kunnen beide dagen gratis binnenlopen om de wedstrijden te volgen.

Meer informatie en aanmelden is mogelijk via de website van Open Groenlo Darts.

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