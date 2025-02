Lezing over landbouw en landschap in de Achterhoek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DE HEURNE – Op woensdag 19 februari geeft Jos Geerligs een lezing over de ontwikkeling van de landbouw en de veranderingen in het Achterhoekse landschap. De presentatie is gebaseerd op zijn boek De Horst aan de Oude Beek. Bijdragen aan voedselzekerheid van Jacob, Hendrik en Toon Geerligs. De lezing vindt plaats op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten, Dinxperlo, Wisch) en start om 19.45 uur in zaal Bruggink in De Heurne. De toegang is gratis.

Veranderend landschap en landbouw

Geerligs, een boerenzoon uit Zwiep bij Lochem, beschrijft in zijn boek hoe de landbouw en het landschap in de afgelopen eeuwen zijn veranderd. Hoewel het verhaal zich afspeelt rond de Horst aan de Oude Beek bij Barchem, zijn er veel parallellen met het landschap en de agrarische ontwikkelingen in Aalten, Dinxperlo en Wisch.

De lezing behandelt onder meer de impact van landbouwmechanisatie, bemesting en ruilverkaveling. Geerligs schetst hoe drie generaties boeren, Jacob, Hendrik en Toon Geerligs, ieder op hun eigen manier omgingen met schaarse stalmest, nieuwe landbouwtechnieken en de opkomst van drijfmest.

Invloed van industrialisatie en voedselzekerheid

Volgens Geerligs heeft de toegenomen voedselproductie geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit en daarmee tot de industrialisatie en economische groei. Hij koppelt deze ontwikkelingen aan bredere maatschappelijke veranderingen, zoals de mechanisatie, de opkomst van kunstmest, de Franse Revolutie en sociale wetgeving.

Daarnaast gaat de lezing in op de gevolgen van de intensieve landbouw. Sinds de import van goedkoop graan rond 1880 is de bodemvruchtbaarheid veranderd door de ophoping van mineralen, met effecten op waterkwaliteit en biodiversiteit. Volgens Geerligs laat het verhaal van zijn familie zien dat de huidige consumptiepatronen en landbouwpraktijken onder druk staan en dat er behoefte is aan nieuwe perspectieven voor de toekomst.

Meer informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 19 februari om 19.45 uur in zaal Bruggink, De Heurne. De toegang is gratis.

