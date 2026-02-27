‘De Zaak Shell’ opnieuw in Amphion met actuele versie

81 keer bekeken

DOETINCHEM – De bekroonde theatervoorstelling De Zaak Shell is terug in een geactualiseerde versie. Het stuk, gebaseerd op de klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell, is dinsdag 17 maart te zien in de grote zaal van Amphion Theater.

De makers, Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, volgen de spraakmakende rechtszaak al jaren. In de nieuwe versie zijn ook de uitspraak in hoger beroep en recente ontwikkelingen verwerkt.

In vijf monologen komen verschillende ‘spelers’ aan het woord: Shell, de consument, de overheid, de burger en een jonge generatie. Elk van hen legt uit waarom juist een ander moet veranderen. Daarmee stelt de voorstelling de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor de klimaatcrisis. Volgens de makers is die crisis uiteindelijk ook een verantwoordelijkheidscrisis.

De voorstelling ging in 2020 in première en werd lovend ontvangen. Nuyens en De Wit kregen voor hun werk de regieprijs op het Nederlands Theater Festival. Recensenten spreken over documentair theater van hoog niveau, met een evenwichtige benadering van een gevoelig onderwerp.

De voorstelling van Bureau Vergezicht begint op dinsdag 17 maart in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Meer informatie en tickets via amphion.nl.

