Dialect op de koffie bij Erve Kots

LIEVELDE – Op zondag 1 februari 2026 organiseert Dialectkring Achterhook en Liemers opnieuw Dialect op de koffie. De koffiemorgen vindt plaats bij Erve Kots aan de Eimersweg in Lievelde.

Gastspreker is schrijver Robin Steentjes. Hij neemt bezoekers mee in verhalen die zijn ontstaan tijdens zijn fietstochten door de Achterhoek en Twente. Daarbij komen historische, soms onderbelichte vertellingen aan bod, die hij op een ludieke manier laat horen en zien. Ook vertelt Steentjes over zijn boek Wimken van Diene, IK Blief Altied Normaal.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met interesse in streektaal, geschiedenis en verhalen uit de regio. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Wat: Dialect op de koffie

Wanneer: zondag 1 februari 2026

Tijd: 11.00 – ca. 13.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)

Waar: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde

Entree: €10,- (inclusief twee kopjes koffie of thee)

