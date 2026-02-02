DigiVitaler-workshops helpen inwoners Oost-Achterhoek met digitale zorg

OOST-ACHTERHOEK – Steeds meer zorgzaken verlopen digitaal. Voor mensen die daar moeite mee hebben, organiseert Bibliotheek Oost Achterhoek in februari en maart 2026 meerdere DigiVitaler-workshops. Tijdens deze bijeenkomsten leren deelnemers stap voor stap hoe digitale zorg werkt en hoe zij hier veilig en zelfstandig gebruik van kunnen maken.

De workshops zijn bedoeld voor iedereen die het lastig vindt om online zorg te regelen, zoals het inzien van medische gegevens, het maken van afspraken of het zoeken van betrouwbare informatie. Het doel is om het zelfvertrouwen en de digitale vaardigheden te vergroten in een zorgwereld die steeds verder digitaliseert.

Patiëntenportaal huisarts

In deze workshop maken deelnemers kennis met het patiëntenportaal van de huisarts. Er wordt uitgelegd wat het portaal is en hoe het gebruikt kan worden.

Dinsdag 3 februari, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Eibergen

Woensdag 4 februari, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

Maandag 16 februari, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Ruurlo

Dinsdag 10 maart, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Neede

Patiëntenportaal ziekenhuis

Deze workshop richt zich op het gebruik van het patiëntenportaal van het ziekenhuis en de mogelijkheden binnen digitale zorg.

Maandag 9 februari, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Ruurlo

Maandag 16 februari, 14.00–15.30 uur – Bibliotheek Winterswijk

Dinsdag 3 maart, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Neede

Dinsdag 31 maart, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Borculo

Thuisarts.nl

Deelnemers leren hoe zij betrouwbare medische informatie kunnen vinden en gebruiken via Thuisarts.nl.

Woensdag 11 februari, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

Maandag 23 februari, 14.00–15.00 uur – Bibliotheek Winterswijk

Dinsdag 17 maart, 10.00–11.30 uur – Bibliotheek Neede

De DigiVitaler-workshops zijn gratis en vinden plaats in verschillende bibliotheken in de Oost-Achterhoek. Aanmelden kan via de lokale bibliotheek of de website van de Bibliotheek Oost Achterhoek.