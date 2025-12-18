Dilana en Jeff brengen betoverende kerstshow naar Taste

GROENLO – Zangeres Dilana Smith en gitarist Jeff Zwart staan deze kerst samen op het podium van muziekcafé Taste in Groenlo. Met hun intieme kerstshow nemen zij het publiek mee in een sfeervolle avond vol muziek, emotie en humor. De voorstelling is inmiddels uitverkocht, maar via TicketSwap komen soms nog kaarten beschikbaar.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Dilana en Jeff voelen zich al jaren thuis bij Taste. Het muziekcafé staat bekend om zijn warme sfeer en persoonlijke concerten – precies wat past bij dit duo. “Bij Taste voelt het alsof je voor vrienden speelt,” aldus Dilana. “Dat maakt zo’n kerstshow extra bijzonder.”

De avond wordt gedragen door de krachtige stem van Dilana, gecombineerd met de warme gitaarklanken van Jeff Zwart. Dilana verwierf internationale bekendheid door haar deelname aan Rock Star: Supernova en The Voice of Holland en werkte samen met grote namen als Tommy Lee en Dave Navarro. Jeff Zwart is al ruim 25 jaar haar muzikale partner en treedt daarnaast op in projecten als Motel West Coast en Best of Britain, onder meer met Syb van der Ploeg.

Samen brengen zij een afwisselend programma waarin kerstklassiekers, eigen nummers en persoonlijke verhalen samenkomen. Een avond die raakt, maar waarin ook volop ruimte is voor ontspanning en een lach.

📅 Datum: 20 december

⏰ Aanvang: 21.30 uur

📍 Locatie: Muziekcafé Taste, Groenlo

💶 Kosten: Uitverkocht

