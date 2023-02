Oorlog en bevrijding in De Heurne 

DINXPERLO/De HEURNE – Hans Nusselder houdt op woensdagavond 15 februari een lezing over de ervaringen van de oorlog en de bevrijding op Caspershuus in De Heurne en Dinxperlo. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten Dinxperlo Wisch) in zaal Bruggink in De Heurne. De aanvang is 19.45 uur. Toegang is gratis.

Het vorig jaar verschenen boek ‘Hanna’s Paasontbijt’ van Hans Nusselder Jzn. vormt de basis van de lezing. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Rietje Lammers-Nusselder. Rietje (86) is de jongste dochter van het gezin Nusselder-Westerveld, dat tot in de jaren zestig van de 20e eeuw op Caspershuus woonde. Het boek bevat een beschrijving van het leven op de boerderij vóór, tijdens en ook na de Tweede Wereldoorlog. Over het moment van de bevrijding van de Achterhoekse Achterheurne staat op de boekomslag:

Het is rond het middaguur op Goede Vrijdag, 30 maart 1945. Boerin Hanna kijkt door een slaapkamerraam vanuit Caspershuus in De Heurne, bij Dinxperlo. Na een week van zware gevechten aan de grens ziet ze in de verte een dozijn tanks voortrollen. Is het de terugkeer van de Duitse bezetter? Dan roept één van de Italianen in huis: “Es sind Tommies, es sind Tommies!” In mum van tijd ontstaat er een volksoploop om de bevrijders welkom te heten. Na de slag om Arnhem is het in Nederland boven de grote rivieren de eerste explosie van vreugde.

De laatste dagen van maart 1945 was het op Caspershuus een komen en gaan van tientallen vreemdelingen, uit vijf Europese landen. De wederwaardigheden van Hanna en haar gezin voor, tijdens en na de bezetting zijn aangrijpend. Niet al haar kinderen overleefden de oorlog. Vooral haar man Jan liep tijdens de bezetting groot gevaar. Met de zorg voor een omvangrijk gezin (10 kinderen) zag ze kans om goed te zijn en goed te doen. Maar: ook na de oorlog verdienden onheil en kwaad van eigen bodem een eigen antwoord. Vond Hanna.

In een zestal brieven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog deed Hanna Nusselder-Westerveld verslag van het leven op en rond Caspershuus. Het was niet alleen de bezetter van wie ze onrecht voelde. Een verhaal apart, dat decennia later nog dichtbij komt.

Gelukkig is een aantal brieven van Hanna, de laatste hoofdbewoonster van Caspershuus, bewaard gebleven. De brieven inspireerden haar kleinzoon Hans Nusselder Jzn. tot verder onderzoek naar haar gedachtenwereld, omstandigheden en de mensen om haar heen. In archieven waren nog meer boeken, brieven en oude foto’s van familieleden. Herinneringen van zijn ouders, gesprekken met enkele in leven zijnde kinderen, buren, bekenden en digitale bronnen gaven mooie aanvullingen.

