DinXperience 2021: samenleven aan de grens

Deel dit bericht

DINXPERLO – Dinxperlo en Suderwick vieren op zondag 18 juli 2021 samen en grensoverschrijdend hun vrijheid en verbondenheid met 100 voorstellingen!

Op deze dag bruist heel Dinxperwick van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Op meer dan 20 locaties, verspreid over Dinxperlo en Suderwick, zijn precies 100 voorstellingen te zien. Alle facetten van de samenleving van Dinxperwick komen in deze voorstellingen aan de orde. Door middel van muziek, dans, poëzie, toneel, vertellingen en zang van zowel Duitse als Nederlandse amateur- en professionele artiesten, beleeft de bezoeker het leven langs beide zijden van de grens in verleden, heden en toekomst.

Deze aangepaste opzet van DinXperience is uiteraard corona-proof. De voorstellingen kunnen door 30 tot 50 bezoekers worden bezocht. Daardoor ontstaat voor de bezoeker een sfeer die veel intiemer en directer is dan bij grote voorstellingen. De speellocaties liggen op ruime afstand van elkaar, waardoor het aantal contactmomenten tussen de toeschouwers tot een minimum wordt beperkt. De bezoeker kan zelf een wandel- of fietsroute uitkiezen die past bij zijn interesses in artiesten, thema’s of locaties. Onderweg zorgen we voor verrassende doorkijkjes op onbekende plekken en verhalen over Dinxperwick, in alle mogelijke vormen.

Europadag

Initiatiefnemers Lex Schellevis en Esther Nederlof: “Het liefst vieren we DinXperience op 9 mei, dat is namelijk Europadag. Maar we zien dat dit niet haalbaar is. Vanwege corona kunnen we voorlopig nog niet met repetities beginnen. We vieren het daarom dit jaar in de zomer, op zondag 18 juli. Natuurlijk belichten we 9 mei, Europadag, op een andere manier. Daar leest u binnenkort meer over.”

Toegangskaarten

Bezoekers die al toegangskaarten hadden aangeschaft voor DinXperience 2020, benaderen we vanaf april. Zij kunnen hun toegangskaart ruilen voor een route op 18 juli of hun geld terug krijgen. Meer informatie over het totale programma en de kaartverkoop verschijnt de komende tijd in De Band, de Bocholter Report en op onze website.

www.dinxperience.nl

www.dinxperience.de