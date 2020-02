DinXperience: Nederlandse en Duitse burgers vieren samen vrede en vrijheid

DINXPERLO/SUDERWICK – Burgers uit het Nederlandse dorp Dinxperlo en het aangrenzende Duitse dorp Suderwick vinden dat de tijd rijp is om samen de vrede en de vrijheid te vieren. Daarom organiseren ze op 8, 9 en 10 mei 2020 het evenement DinXperience, een theatrale belevenistocht van anderhalve kilometer langs de nationale grens van Nederland en Duitsland.

Ooit waren Dinxperlo en Suderwick één dorp, zonder grens. De inwoners waren nauw met elkaar verbonden. Ze spraken dezelfde taal en gingen naar dezelfde kerk. Bij het ontstaan van de landsgrenzen werd het dorp in tweeën gesplitst. De grens liep dwars door Dinxperlo en Suderwick heen: de ene kant van de Heelweg was Nederlands, de andere kant heette Hellweg en was Duits.

Het leven aan deze grens bracht unieke situaties met zich mee. Er waren periodes waarin er gesmokkeld werd of waarin de inwoners recht tegenover elkaar kwamen te staan, bijvoorbeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nu is het tijd om de band weer te verstevigen. 75 jaar na dato zijn Dinxperloërs en Suderwickers in staat om met elkaar de vrede en vrijheid te vieren door middel van een belevingstocht die beide dorpen letterlijk en figuurlijk aan elkaar verbindt. Geen verwijten en schuldgevoelens meer, maar een nieuwe start. Een keerpunt in de geschiedenis.

Zo’n 650 vrijwilligers uit beide landen verlenen hun medewerking aan DinXperience en laten de kracht van de samenleving zien door over de culturele, historische en taalgrenzen heen te gaan. De dorpspleinen van Suderwick en Dinxperlo vormen de hoofdlocaties van een gezamenlijke geschiedenis én toekomst. Op vijf nevenlocaties beleeft de bezoeker de grens, de smokkel, de oorlog, de liefde en de zorg voor elkaar met muziek, dans, taal, theater en spektakel. De route wordt verrijkt met een reeks belevenisplekken onderweg, die de thema’s met elkaar verbinden. In deze drie dagen vinden ruim 80 optredens plaats van onder andere Ellen ten Damme, Rocco Ostermann, Sarah Hübers en vele lokale verenigingen.

Op veel plekken in de wereld heerst onrust, strijd en oorlog. Dinxperlo en Suderwick laten met DinXperience zien hoe twee dorpen, in twee verschillende landen, in harmonie met elkaar verenigd zijn.

DinXperience; Samenleven aan de grens, op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei om 19.30 uur en op zondag 10 mei om 18.30 uur. Startpunt: Dorfplatz Suderwick.

Toegangskaarten zijn voor € 15,- te bestellen via www.dinxperience.nl.