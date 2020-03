Evenement DinXperience verplaatst

Bericht is aangepast 19 maart 2020 om 08:36

DINXPERLO – Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het bestuur van Stichting DinXperience na uitgebreid overleg met deelnemers, leveranciers en betrokkenen besloten om het evenement dat zou plaatsvinden op 8, 9 en 10 mei te verschuiven naar 11, 12 en 13 september dit jaar.

Initiatiefnemer Lex Schellevis: “We realiseren ons dat dit flinke impact kan hebben op iedereen die helpt om DinXperience mogelijk te maken. En we vinden het heel erg vervelend dat we rond 9 mei, Europadag, niet het evenement kunnen realiseren zoals we dat voor ogen hebben. Maar de realiteit van dit moment vraagt ons om rond de coronacrisis verstandige keuzes te maken. Mede omdat in Duitsland (NRW) alle grotere evenementen tot en met eind april zijn afgezegd, en veel groepen nu niet kunnen oefenen.”

Samen met bestuur en betrokkenen gingen Lex Schellevis, Esther Nederlof en regisseur Theo Soontiens op zoek naar alternatieve data. “Omdat de vakantie in Duitsland eind juni al begint, leek het ons het beste om DinXperience door te schuiven naar september. De keuze is uiteindelijk gevallen op 11, 12 en 13 september. Het programma van DinXperience blijft grotendeels hetzelfde. In ieder geval zal Ellen ten Damme iedere avond tijdens de theatrale belevingstocht te bewonderen zijn.”

Mensen die reeds toegangskaarten in hun bezit hebben, kunnen deze gebruiken voor

de nieuwe data. De vrijdagkaart van 8 mei is dan geldig voor vrijdag 11 september, enzovoort. Mocht u onverhoopt niet kunnen op de nieuwe data, dan is het mogelijk om uw toegangskaart te ruilen met een andere dag. Neemt u dan vóór 30 april contact met ons op via info@dinxperience.nl.