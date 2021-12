Internationale kerststallentocht met meer dan 60 kerststallen

DINXPERLO – Van zaterdag 11 december 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 (Driekoningen) organiseert Rosi Tuente in samenwerking met de stad Bocholt, de gemeente Aalten, de plaatselijke parochies en sponsoren de vierde editie van de internationale kerststallentocht in ‘Dinxperwick’ en omgeving, waarbij het Kerstfeest wordt verbeeld door een grote diversiteit aan kerststallen.

Dit jaar is er een recordaantal deelnemers. Waren er vorig jaar nog 53 locaties te bezichtigen, dit jaar zijn er meer dan 61 locaties waar een kerststal tentoongesteld wordt. En niet alleen in Dinxperlo en Suderwick, maar ook in Anholt, Spork en Breedenbroek. De totale lengte van de route is ongeveer 14 kilometer.

Een internationaal, oecumenisch team van 15 vrijwilligers heeft de kerststallen geplaatst in winkels, kerken, bejaardencentra, scholen, cultuurhuizen, particuliere etalages of carports. Op diverse plekken in Dinxperlo en Suderwick zijn de folders met de route beschikbaar. U kunt voor meer informatie ook terecht op www.dinxperwick.info.

Grote verscheidenheid

De kerststallen die tentoongesteld worden zijn heel verschillend. Naast de klassieke kerststal zijn er ook miniatuur kerststallen, levensgrote kerststallen en alternatieve kerststallen te bezichtigen. Deze zijn vrijwel allemaal van buitenaf te zien, sommige ook mooi verlicht in het donker.

De kerststallentocht leverde voorgaande jaren veel positieve reacties op. Vooral ten tijde van de corona restricties was de route bijzonder populair. Veel bezoekers, ook van verder weg, gingen op pad tijdens de kerstvakantie en rond de jaarwisseling. De organisatie hoopt dat ook dit jaar het Licht dat vanuit de kerststallen schijnt de bezoekers een sprankje hoop, vreugde en vertrouwen geeft in deze sombere tijden.

Hazen-zoekspel

Ook dit jaar is het populaire ‘hazen-zoekspel’ in de route opgenomen, met vele mooie prijzen die op 20 januari 2022 zullen worden verloot onder de juiste inzendingen.

People-to-people prijs

In december 2020 heeft de Euregioraad het Kerststallenproject verkozen tot winnaar van de 13e “People-to-People”-award. Vanwege corona vond de prijsuitreiking pas begin december 2021 plaats.

