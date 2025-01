Samen wandelen in het spoor van onze bevrijders

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DINXPERLO / SUDERWICK – Op zaterdag 29 maart 2025 organiseert de Nederlandse stichting DinXperience, samen met het Duitse Bürgerinitiative Dinxperwick, de grensoverstijgende wandeltocht Walk in Freedom. Deze bijzondere wandelroute brengt deelnemers langs historische plekken en vertelt het verhaal van vrijheid en verbinding, precies 80 jaar na de bevrijding van Dinxperlo.

Een tocht vol geschiedenis

Met Walk in Freedom volgen wandelaars de route die de bevrijders op 29 maart 1945 namen: vanuit Kleve via Kalkar en Bienen naar Dinxperlo. De wandeltocht biedt vier afstanden, variërend van 7 tot 53 kilometer, zodat zowel ervaren als recreatieve wandelaars kunnen deelnemen. De organisatie voorziet in busvervoer vanuit Dinxperlo naar de startpunten. Wandelaars ontvangen een routeboekje en worden onderweg begeleid door duidelijke bewegwijzering. Bij enkele belangrijke punten onderweg staan grote banners met historische foto’s en QR-codes. Wanneer lopers deze scannen, krijgen ze via een podcast een aangrijpend, waargebeurd verhaal te horen over de betreffende historische locatie of een belevenis die zich daar heeft afgespeeld.

Vrijheid vieren en koesteren

Vrijheid is een kostbaar goed. Walk in Freedom herinnert ons aan de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht en benadrukt het belang van verbinding. De wandeltocht brengt Nederlandse en Duitse deelnemers samen om deze vrijheid te vieren en de band tussen beide landen te versterken. “Loop mee in het spoor van onze bevrijders en beleef een belangrijk stuk van onze gezamenlijke grenshistorie”, nodigt de organisatie uit.

Feestelijke intocht

De wandeling wordt afgesloten met een feestelijke intocht, waarbij de wandelaars van de verschillende routes samenkomen. Deze tocht start bij de Europabrug en voert over de Heelweg en door Suderwick naar het terrein van Ponsen aan de Europastraat in Dinxperlo. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze viering van vrijheid.

Praktische informatie

Alle informatie over de wandeling en hoe u zich kunt inschrijven, is te vinden op www.walkinfreedom.eu (Nederlands) en www.walkinfreedom.de (Duits).

