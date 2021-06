Zet een stap over de grens bij DinXperience!

Deel dit bericht













DINXPERLO – Op 18 juli 2021 is het zover: na een lange voorbereidingstijd en heel veel onzekerheid vindt het ambitieuze en grensoverschrijdende evenement DinXperience plaats! Op meer dan 25 podia, verspreid over heel Dinxperlo en Suderwick, spelen 45 artiesten en groepen ruim 150 voorstellingen.

DinXperience is opgezet om te laten zien wat Dinxperlo en Suderwick allemaal in huis heeft, om je te verwonderen over plekken waar je al jarenlang zomaar aan voorbij gaat en te ontdekken dat je nét over de grens samen prachtige voorstellingen kunt beleven.

Speciale voorstellingen

Theo Soontiens is regisseur van maar liefst zes theaterstukken die speciaal voor DinXperience geschreven zijn. Ieder optreden vertelt zijn eigen verhaal over het leven aan beide zijden van de grens in verleden, heden en toekomst. Thema’s als smokkelen, de grensoverschrijdende brandweer en de oorlog worden uitgebeeld. Naast theater is er ook volop muziek, zang, dans, acrobatiek, rap en poëzie te bekijken en beluisteren.

Er kunnen steeds maximaal 50 bezoekers aanwezig zijn, waardoor het hele intieme voorstellingen zijn, waar je als toeschouwer dicht bij de artiesten bent en het intens kunt meebeleven.

De regisseur is enthousiast over het programma: “We hebben gezocht naar kleinschalige optredens en voorstellingen, daarbij hebben we een heleboel talenten in ons programma kunnen opnemen die hier vandaan komen óf hier in de omgeving wonen. Ze zijn soms wat minder bekend, maar ongelooflijk getalenteerd. Het is echt een ontdekkingstocht!”

Uitgebreid aanbod

Het aanbod is zó uitgebreid, dat het lastig kiezen is! Daarom zijn de 150 voorstellingen verdeeld over routes, die bestaan uit drie of vier voorstellingen. Daarmee maak je kennis met een onderwerp, plek of artiest waar je anders zomaar aan voorbij zou gaan. Je koopt een kaartje voor één van de 40 routes; tussendoor kun je even rusten en nagenieten op een terras in Dinxperlo of Suderwick.

Esther Nederlof en Lex Schellevis, de organisatoren van DinXperience: “Wij hebben ervoor gekozen om de opzet zó te veranderen, dat we, zodra het kon en mocht, toch een vanwege Corona aangepaste DinXperience konden organiseren. Natuurlijk is het anders geworden dan de oorspronkelijke opzet, maar we hebben er zin in om wat we gepland hebben nu ook echt samen met de bezoekers te beleven! Er is al zoveel wat we hebben moeten missen het afgelopen jaar! We bieden op 18 juli een heel gevarieerd en bijzonder programma: van populair tot klassiek, van dichters tot dansers, van luisteren tot meedoen, van jong tot oud. En we roepen iedereen op: Kom genieten nu het weer kan en zet een stap over de grens bij DinXperience!”

Tickets voor DinXperience zijn te koop via www.dinxperience.nl of www.dinxperience.de

Een route van drie voorstellingen koop je voor €10,-; voor vier voorstellingen betaal je €15,-.