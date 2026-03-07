za 7 mrt — Groenlo: 16°C • 3°–16° meer weer →

Dit weekend in de Achterhoek: dit is er te doen

ACHTERHOEK – In de Achterhoek is dit weekend weer van alles te doen. Van lezingen en tentoonstellingen tot wandelingen, muziek en andere activiteiten. In verschillende plaatsen worden activiteiten georganiseerd waar bezoekers welkom zijn.

Hieronder een overzicht van evenementen die dit weekend plaatsvinden.

ZATERDAG 7 MAART

BREDEVOORTLunchlezing Romke van de Kaa over bodemleven in Koppelkerk
WINTERSWIJKVilla Mondriaan viert verjaardag van Piet Mondriaan
DOETINCHEMVrouwelijke kandidaten organiseren actie voor Internationale Vrouwendag in Doetinchem

ZONDAG 8 MAART

WINTERSWIJKLezing met Elle van Rijn in Bibliotheek Winterswijk
DOETINCHEMFamilievoorstelling Totale Uitverkoop naar Amphion
BREDEVOORTMarion Steur presenteert Achterhoekse dichtbundel in Koppelkerk
GROENLOThe Wizards met Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn uitverkocht in Taste
WINTERSWIJKSpelletjes spelen tijdens bordspelmiddag in Bibliotheek Winterswijk

