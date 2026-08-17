GROENLO — Djusten Wolters en Febe te Kolstee winnen jeugdviswedstrijd tijdens Grolse Kermis

Tijdens de jeugdviswedstrijd aan de Grolse gracht won Djusten Wolters in de leeftijdsgroep 12-14 jaar en Febe te Kolstee bij de jongere deelnemers.

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Tijdens de jeugdviswedstrijd op zondagmorgen aan de Grolse gracht namen 21 kinderen deel onder gunstige weersomstandigheden. De wedstrijd begon om 9.00 uur na een loting en duurde tot 11.00 uur.

De deelnemers wisten al snel vis te vangen, waaronder een opvallende brasem van ongeveer twee kilo. Na afloop werden de gevangen gewichten opgeteld en de winnaars bekendgemaakt.

In de leeftijdscategorie van 12 tot en met 14 jaar behaalde Djusten Wolters de eerste plaats met een totaal gewicht van 2.260 gram. Bij de jongere deelnemers tot en met 11 jaar ging de overwinning naar Febe te Kolstee met 650 gram gevangen vis.

De volledige uitslag in de groep 12 tot en met 14 jaar was als volgt:

Djusten Wolters – 2.260 gram

Tygo Janssen – 210 gram

Jip te Kolstee – 130 gram

Janith Schoenwoord – 110 gram

Gijs Dibbets – 70 gram

In de categorie tot en met 11 jaar werden de volgende resultaten behaald:

Febe te Kolstee – 650 gram

Lasse Stoteler – 610 gram

Vigo Dibbets – 280 gram

Peppe Huurneman – 280 gram

Julian Kuenenger – 260 gram

Vera Oldenkotte – 220 gram

Bas Groothuis – 220 gram

Jens Oldenkotte – 180 gram

Bjorn Snoek – 150 gram

Fedde Huurneman – 90 gram

Simon Westhoff – 70 gram

Sem Wolters – 60 gram

Noud Oldenkotte – 50 gram

Teun Wallerbosch – 40 gram

Jens van Wagtelo – 40 gram

Levi Jenniskens – 30 gram

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Grolse Kermis.

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