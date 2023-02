Gemeente Doetinchem doneert 1 euro per inwoner aan Giro555

DOETINCHEM – Gemeente Doetinchem maakt 1 euro per inwoner over op Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het gemeentebestuur maakt namens de inwoners in totaal 60.000 euro over.

Burgemeester Mark Boumans namens het gemeentebestuur

“Net als iedereen hebben wij met afschuw en verbijstering gekeken naar de beelden van de verwoesting door de aardbeving in Turkije en Syrië. De aardbeving veroorzaakt een humanitaire ramp van enorme omvang. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die is getroffen of familie en/of vrienden heeft wonen in het getroffen gebied. Het is hartverwarmend te zien dat er meteen mooie hulpinitiatieven vanuit de (Doetinchemse) samenleving op gang komen. Onze steun en hulp is hard nodig!”

Het verlies van grote aantallen naasten en het perspectief van jarenlang werken aan de wederopbouw is bijna onvoorstelbaar. Deze ramp heeft ook zijn doorwerking in Nederland en in onze gemeente. Hulp blijft hard nodig. Inwoners die een steentje willen bijdragen, kunnen doneren via Giro555.

