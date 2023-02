Donderdagavond 2 maart: het Achterhoeks Verkiezingsdebat

Provinciale lijsttrekkers en regionale topkandidaten kruisen de degens in het Amphion in Doetinchem

DOETINCHEM – Streekomroep REGIO8 en 8RHK Ambassadeurs organiseren in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing op donderdagavond 2 maart om 19:30 uur het Achterhoekse verkiezingsdebat. Schouwburg Amphion in Doetinchem is het decor van de verbale strijd tussen de kandidaat-Statenleden. “De bezoeker kan een meer dan interessante avond tegemoet zien”, zegt REGIO8-host Esselink. “De partijen komen met sterke kandidaat-Statenleden, deze verkiezingen leven meer dan ooit tevoren. Al was het maar in hoeverre BBB een voet aan de politieke grond in Arnhem krijgt, nu de boeren massaal CDA en VVD lijken te verruilen voor de partij van Caroline van de Plas.”

Minimaal 14 partijen en 10 lijsttrekkers

Al 14 partijen hebben zich aangemeld en het overgrote deel stuurt de lijsttrekker. Joram van Donk van 8RHK ambassadeurs: “Dat is mooi, want de Achterhoek kent een groeiende economie met een bevolking die vergrijst en ontgroent. Daardoor staan veel thema’s van de provinciale agenda nu al onder druk en is het extra interessant voor de Achterhoekse kiezer om erachter te komen waar elke partij ook de komende periode voor staat.”

Vier onderwerpen in 60 minuten

In een uur tijd passeren vier grote onderwerpen de revue, ingeleid vanuit regionaal perspectief door raadsleden uit de Achterhoek Raad. Onder leiding van REGIO8-host Domien Esselink en co-host Joram van Donk van 8RHK Ambassadeurs wordt er gedebatteerd over de volgende vier onderwerpen: wonen en woningbouw, toekomst agrarische sector, bereikbaarheid en mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt. Per thema gaan vijf kandidaat-Statenleden met elkaar in debat. Jurering vindt plaats door Elise Wessels van de Marianum Scholengemeenschap, die als winnares van een landelijke debatwedstrijd de kandidaat-Statenleden beoordeelt op debat skills en oog voor de toekomst.

Verkiezingsdebat vrij toegankelijk

Het verkiezingsdebat is vrij toegankelijk. Ook deelnemende partijen wordt gevraagd om hun achterban mee te nemen. Vanwege de omvang van de zaal is er wel een maximumcapaciteit. Van te voren aanmelden is niet mogelijk.

Datum: donderdag 2 maart 2023

Tijd: inloop vanaf 19:00 uur, start debat 19:30 uur

Locatie: Schouwburg Amphion in Doetinchem

Debatleiders: Domien Esselink en Joram van Donk

Meer informatie feiten en cijfers Achterhoek: www.achterhoekmonitor.nl

