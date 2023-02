Donderdag 9 maart voorlichtingsavond mbo Zone.college

DOETINCHEM – Kennismaken met groene beroepen, informatie krijgen over opleidingen, in gesprek gaan met docenten en studenten en enthousiast worden! Dat zijn de ingrediënten van de voorlichtingsavond mbo van Zone.college in Doetinchem op 9 maart 2023 van 18.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor de voorlichtingsavond kan via het aanmeldformulier op de website.

Bij Zone.college in Doetinchem presenteren de groene mbo-opleidingen zich en geven docenten en studenten uitleg over onder meer het onderwijs, de (internationale) projecten en de begeleiding tijdens een opleiding. Met workshops, presentaties en demonstraties krijgen bezoekers een actueel beeld van de groene beroepsmogelijkheden en opleidingen.

Praktijk centraal

Leren in de praktijk staat centraal bij Zone.college. Studenten werken vanaf het begin van de opleiding aan beroepsopdrachten. Deze opdrachten worden uitgevoerd in én voor de beroepspraktijk. Tijdens de lessen op school en op verschillende praktijklocaties doen studenten kennis en ervaring op en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Veel studenten lopen stage bij bedrijven in de regio, maar er bestaan ook veel mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen.

Goede werkgelegenheid

Met een diploma mbo-groen op zak hebben studenten veel mogelijkheden. De groene sector heeft talent nodig, voor een betere toekomst. Talent om met nieuwe ideeën te komen om klimaat problemen op te lossen. Biodiversiteit te bevorderen en voldoende voedsel te produceren. Of het nu gaat om het hebben van groene vingers, oog hebben voor techniek, handig zijn met je hoofd, of slim zijn met je handen, een hart voor dieren hebben of goed met mensen omgaan. Voor deze talenten biedt de groene sector verschillende banen, op diverse niveaus en in diverse branches.

Op de locatie in Doetinchem worden de onderstaande opleidingen aangeboden:

Tuin & landschap Groen, grond & infra Dierenartsassistent paraveterinair Veehouderij. Dierverzorging

Voorlichtingsavond mbo Zone.college Doetinchem

18.00 tot 20.00 uur | Gildenbroederslaan 3, Doetinchem | Aanmelden via website

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl