1572 – Geboorte van Nederland, ook in de Achterhoek

DOETINCHEM – In 1572 vond in de Nederlanden de werkelijke start van de grote Opstand, de Tachtigjarige Oorlog, plaats. Deze oorlog was in veel opzichten een strijd voor vrijheid. En vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Al 450 jaar is Nederland op zoek naar deze belangrijke waarden en tijdens deze zoektocht is de democratie geboren. De strijd voor vrijheid ging niet zonder slag of stoot. Het was een oorlog waarin burgers tegenover elkaar kwamen te staan.

In zijn lezing schetst Theo J. Rougoor de situatie in het bewogen jaar 1572 in de Nederlanden en in een aantal opstandige steden in de Achterhoek en Liemers, waaronder ’s-Heerenberg, Bredevoort, Doetinchem en Zutphen. De Tachtigjarige Oorlog speelde zich immers niet alleen af in West-Nederland. Ook de Achterhoek en Liemers waren het toneel van wreedheid en strijd gedurende langere perioden in de Tachtigjarige Oorlog.

Datum en tijdstip: donderdag 1 december, 19.30-22.00 uur (inloop 19.00 uur)

Entree: vrij (consumpties voor eigen rekening)

Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem

Parkeren: Parkeren | Gemeente Doetinchem

