50 Oscarnominaties tijdens het Gruitpoort Oscarweekend!

DOETINCHEM – Het hoogtepunt van het filmprijzenseizoen is elk jaar de Oscaruitreiking. Dit jaar worden de gouden beeldjes in de nacht van 9 op 10 februari uitgereikt. De Gruitpoort is al jaren de Doetinchemse thuishaven van de Oscarwinnaars en dit jaar pakken we uit met een heus Oscarweekend. Tijdens het Oscarweekend van 7 tot en met 9 februari ziet u maar liefst 50 Oscarnominaties voorbij komen. Een perfecte kans om alle kanshebbers met eigen ogen te zien!

te zien zijn:

1917 10 nominaties

Bombshell 3 nominaties

Dolor y gloria 2 nominaties

For Sama 1 nominatie

Honeyland 2 nominaties

Joker 11 nominaties

Marriage Story 6 nominaties

Once upon a time in… Hollywood 10 nominaties

Parasite 6 nominaties

The Irishman 10 nominaties