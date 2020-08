Achterhoekse FIFA sport en fun dag voor jongeren

DOETINCHEM – Achterhoek in Beweging organiseert in samenwerking met Stichting De Graafschap Verbindt de Achterhoekse FIFA Cup. In plaats van de eerder aangekondigde opzet zijn er nu twee FIFA toernooien binnen de Achterhoek. Op 5 en 11 september vinden deze online toernooien plaats waaraan jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 24 jaar kunnen deelnemen. Iedereen kan meedoen! Of je nu een fervent FIFA-speler bent of net om de hoek komt kijken, tijdens dit toernooi staat plezier voorop.

Alle deelnemers aan deze voorrondes worden uitgenodigd op 19 september in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Daar kunnen zij met vrienden FIFA spelen in het stadion. Zelfs met een mooi uitzicht op het veld! Tijdens deze FIFA SPORTS EN FUN DAG staan plezier en sporten centraal. Er zijn dan ook sportieve clinics van jeugdtrainers en diverse fun activiteiten waaronder een Experience waaraan iedereen kan meedoen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen.

E-sport is in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld in Nederland en daarin zien we veel maatschappelijke kansen om in contact te komen met deze doelgroep. Jongeren zoeken elkaar steeds vaker op bij het spelen van online games. Het lichamelijk bewegen wordt vervangen door online bewegen. Maar wij geloven ook dat met het zien van sporten in een game, het echte zelf fysiek sporten wordt gestimuleerd.

Achterhoekse jongeren tussen de 12 en 24 jaar kunnen zich opgeven via: https://www.homeofesports.nl/events/de-achterhoekse-fifa-cup

