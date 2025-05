Achterhoekse gesprekskaarten gelanceerd op Dag van de Zorg

Met de gesprekskaarten kom ie makkelijker an de praot in 't plat | Foto: PR

DOETINCHEM – Op de Dag van de Zorg, maandag 12 mei 2025, heeft Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) een nieuw hulpmiddel gepresenteerd om streektaal in de zorg te bevorderen: de gesprekskaarten ‘Lao’w ’s plat praoten’. De kaarten zijn bedoeld voor zorgmedewerkers die in het Achterhoeks het gesprek willen aangaan met cliënten.

Voor veel ouderen en kwetsbare mensen is de streektaal hun moedertaal. Toch wordt er in zorginstellingen vaak Nederlands gesproken, wat afstandelijk en onpersoonlijk kan aanvoelen. Volgens ECAL kan het spreken van streektaal juist bijdragen aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Onderzoek toont bovendien aan dat de kwaliteit van zorg en het welzijn van cliënten verbetert als er in hun eigen taal met hen wordt gecommuniceerd.

Praten in ’t plat

De nieuwe gesprekskaarten bevatten twintig herkenbare thema’s zoals werk, huisdieren, gezin en hobby’s. Iedere kaart bevat een foto en bijbehorende vragen in het Achterhoeks dialect. Door deze voor te lezen, ontstaat gemakkelijk een gesprek in de streektaal tussen medewerker en cliënt.

De kaarten zijn gratis (excl. verzendkosten) beschikbaar voor zorginstellingen via het Erfgoedcentrum. Naast de Achterhoekse versie is er ook een Veluwse variant. Eerder bracht het ECAL al het Zorgzakboekje uit, eveneens beschikbaar in streektaal, als hulpmiddel voor verzorgenden.

Streektaal in de zorg

Het ECAL is hét streektaalinstituut voor het Nedersaksisch in Gelderland en zet zich actief in voor het behoud van het Achterhoeks en Veluws. Dit gebeurt via diverse projecten, zoals educatieprogramma’s, vertalingen, lezingen, festivals en streektaalinitiatieven in de zorg.

Meer informatie: www.ecal.nu/taal-and-cultuur.

