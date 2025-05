Bas Timmer treedt toe tot college van bestuur Zone.college

DOETINCHEM – Per 1 augustus 2025 versterkt Bas Timmer het college van bestuur van Zone.college. Hij vormt vanaf die datum samen met voorzitter Marianne Besselink het dagelijks bestuur van de onderwijsorganisatie.

Timmer (1979) is woonachtig in Arnhem en was de afgelopen vijf jaar locatiedirecteur bij Zone.college in Twello. In die functie gaf hij onder meer leiding aan diverse duurzame onderwijsvernieuwingen. Met zijn brede ervaring in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wil hij nu als bestuurder bijdragen aan actuele vraagstukken rond natuur, landbouw, dierenwelzijn, klimaat en demografie.

“Met Bas hebben we een bestuurder die de organisatie toekomstgericht kan leiden in een veranderende omgeving,” aldus Jan Brink, voorzitter van de raad van toezicht. Timmer neemt het stokje over van Berend Pastoor, die in april na vier jaar afscheid nam.

Zone.college is met ruim 7.500 leerlingen en studenten en zo’n 1.000 medewerkers de grootste groene opleider van Oost-Nederland. De onderwijsinstelling biedt praktijkgericht onderwijs aan in het vmbo en mbo en is actief in onder meer Almelo, Doetinchem, Hardenberg en Twello.

Meer informatie over Zone.college is te vinden op www.zone.college.

