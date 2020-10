Blasmusik in Schouwburg Amphion

DOETINCHEM – ‘Blasmusik uit het Isseltal’ in Schouwburg Amphion. Theaterconcert van de Isseltaler Musikanten onder leiding van Cyrille van Poucke De Isseltaler Musikanten geven onder de titel ‘Blasmusik uit het Isseltal’ een coronaproof theaterconcert op zondagmiddag 18 oktober in Schouwburg Amphion te Doetinchem. De aanvang is 14.00 uur

‘De Isseltaler Musikanten zijn gespecialiseerd in de Böhmische Egerländer Blaasmuziek’, schrijft de schouwburgbrochure. De Egerländermuziek is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio in het noordwesten van Bohemen, maar de Isseltaler Musikanten komen gewoon uit het Gelderse IJsseldal en hebben hun standplaats in Rheden.

’De Isseltaler Musikanten onder leiding van Cyrille van Poucke staan op verschillende podia in Nederland en in het buitenland. Een theaterconcert in Schouwburg Amphion, onlangs wederom uitgeroepen als het beste theater van Nederland, mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Zondag 18 oktober is het zover. Het orkest neemt het publiek tijdens het theaterconcert mee op een rondreis door de Böhmische- en Egerländerblaasmuziek. De diverse polka’s, walsen en marsen worden tijdens het theaterconcert ingeleid door de dirigent zelf.Cyrille van PouckeCyrille keert met zijn dirigentschap bij de Isseltaler Musikanten terug naar Böhmische blaasmuziek.

Reeds vanaf jonge leeftijd klopt het muzikale hart van Cyrille voor de Egerländermuziek. Hij studeerde trompet aan het Conservatorium van Amsterdam en heeft opgetreden met zowel het Nederlandse Nationaal Jeugdorkest, als het Schlesswig Holstein Musik Festival Orchestra met de dirigenten Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache en Georg Solti. Vanaf 1987 is Cyrille eerste trompettist geweest in de Nederlandse radio-orkesten, eerst in het Radio Symfonieorkest en later in de Radio Kamer Filharmonie.Schouwburg AmphionSchouwburg Amphion is er helemaal op ingesteld om uw bezoek coronaproof te laten verlopen. Er kunnen veel minder bezoekers in de zaal plaatsnemen en er is een uitgebreid protocol opgesteld.

De toegangsprijs is € 15,00 en is inclusief een drankje. Kaarten reserveert u makkelijk via de website van het theater. Telefonisch bestellen kan ook. Belt u dan tussen maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur met de kassa van Schouwburg Amphion: 0314 – 376 000 (behoudens in eventuele vakantieperiodes, raadpleeg de website dan). De kassa is tevens een uur voor de voorstelling geopend.